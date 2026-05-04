Пушкин «поселился» на заброшенной стройке под Петербургом

Об этом в соцсети написал местный житель, который заглянул на стройку «Лукоморья» в Буферном парке. И его удивило не «озеро» котлована с «камышами» из арматуры, а как раз одинокий поэт — «забытый и видимо уже не нужный…».
Памятник Александру Пушкину возвели в середине прошлого века.
Но, судя по всему, его не реставрировали. Возможно, хотели поставить в местном Диснейленде в Пушкинском районе. Этот развлекательный парк под названием «Лукоморье» собирались строить еще с 2011 года. Но планы неоднократно меняли.
О парке сказок снова вспомнили в 2024 году. Обещали, что его возведение будет профинансировано на 8,9 миллиарда рублей. Но сроки опять перенесли, теперь на 2028-й.
Модель скульптуры представили в 1949 году на конкурс по созданию памятника Пушкину для площади Искусств в Ленинграде. Проект не стал победителем, но Художественный фонд СССР рекомендовал его в качестве садово-парковой скульптуры для украшения парков и скверов.
В 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта Государственный музей городской скульптуры полностью отреставрировал памятник.
Теперь на предполагаемой территории парка за забором и стоит одинокий Александр Сергеевич Пушкин.