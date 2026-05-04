Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушкин «поселился» на заброшенной стройке под Петербургом

Одиноко стоящий памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину обнаружили на стройке в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Он расположился рядом с поваленным пьедесталом.

Источник: Соцсети

Об этом в соцсети написал местный житель, который заглянул на стройку «Лукоморья» в Буферном парке. И его удивило не «озеро» котлована с «камышами» из арматуры, а как раз одинокий поэт — «забытый и видимо уже не нужный…».

Памятник Александру Пушкину возвели в середине прошлого века.

После строительства транспортного тоннеля к «Экспофоруму» его хотели перенести в другое место. Но так и не решили, куда переставить. С 2023 года памятник отправили на реставрацию.

Но, судя по всему, его не реставрировали. Возможно, хотели поставить в местном Диснейленде в Пушкинском районе. Этот развлекательный парк под названием «Лукоморье» собирались строить еще с 2011 года. Но планы неоднократно меняли.

О парке сказок снова вспомнили в 2024 году. Обещали, что его возведение будет профинансировано на 8,9 миллиарда рублей. Но сроки опять перенесли, теперь на 2028-й.

Памятник Пушкину возведен в середине прошлого века по проекту Аполлона Мануйлова. Его установили в 1956 году на Пулковском шоссе (поворот на город Пушкин) в Санкт-Петербурге. Скульптура и постамент выполнены из бетона.

Модель скульптуры представили в 1949 году на конкурс по созданию памятника Пушкину для площади Искусств в Ленинграде. Проект не стал победителем, но Художественный фонд СССР рекомендовал его в качестве садово-парковой скульптуры для украшения парков и скверов.

В 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта Государственный музей городской скульптуры полностью отреставрировал памятник.

Теперь на предполагаемой территории парка за забором и стоит одинокий Александр Сергеевич Пушкин.