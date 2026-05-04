Глава Башкирии поручил достойно организовать прощание с Толкачевым.

Напомним, бессменный с 2008 года председатель Госсобрания Башкирии ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни минувшей ночью. Ему было 73 года. В последнее время он находился на лечении в медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна в Москве. Там ему провели сложнейшую операцию.