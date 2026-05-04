Глава Башкирии поручил достойно организовать прощание с Толкачевым

Источник: Башинформ

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии распорядился организовать церемонию прощания с председателем Госсобрания — Курултая РБ Константином Толкачевым. Радий Хабиров отметил, что тело спикера парламента доставят из Москвы в Уфу. Константина Борисовича, как действующего генерала, похоронят с воинскими почестями.

«Нужно подумать над местом для церемонии прощания. Потому что людей придет много. В республике за многолетний труд его очень уважают. Наша с вами задача — достойно его проводить», — подчеркнул Глава республики.

Дату, время и место прощания с Константином Борисовичем сообщат дополнительно.

Напомним, бессменный с 2008 года председатель Госсобрания Башкирии ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни минувшей ночью. Ему было 73 года. В последнее время он находился на лечении в медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна в Москве. Там ему провели сложнейшую операцию.