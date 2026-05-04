Дорожные полицейские задержали в Красноярском крае 169 нетрезвых водителей

В Красноярском крае за минувшие выходные сотрудники ДПС задержали 169 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. В числе задержанных автолюбителей 9 человек ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду. Кроме того, дорожные полицейские задержали и отстранили от управления 28 автолюбителей, не имеющих права управления, которые также позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. В отношении правонарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Теперь любителям нетрезвой езды грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность.