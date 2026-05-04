Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы пожаловались на массовые сбои мобильного интернета 4 мая

Проблемы со связью в областном центре и районах области продолжаются уже вторые сутки, парализуя работу и личные дела горожан.

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета утром 4 мая. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях на странице губернатора.

По сообщениям горожан, отсутствие стабильного соединения парализовало обычную жизнь и рабочие процессы. Сбои фиксируются как в самом Нижнем Новгороде, так и в соседних округах. Абоненты жалуются, что не могут воспользоваться привычными сервисами и банковскими приложениями в первый рабочий день недели.

Как сообщалось правительством региона, ограничения интернета связаны с мерами безопасности в регионе.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области был сбит беспилотник: пострадавших нет.