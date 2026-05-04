Нижегородцы пожаловались на массовые сбои мобильного интернета 4 мая

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета утром 4 мая. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях на странице губернатора.
По сообщениям горожан, отсутствие стабильного соединения парализовало обычную жизнь и рабочие процессы. Сбои фиксируются как в самом Нижнем Новгороде, так и в соседних округах. Абоненты жалуются, что не могут воспользоваться привычными сервисами и банковскими приложениями в первый рабочий день недели.
Как сообщалось правительством региона, ограничения интернета связаны с мерами безопасности в регионе.
Ранее в Кстовском районе Нижегородской области был сбит беспилотник: пострадавших нет.