Кто приедет на книжный фестиваль 16 мая в Волгограде?

В 2026 году книжный фестиваль состоится на фоне закрытия магазина «Кассандра».
Традиционный книжный фестиваль состоится 16 мая в областной библиотеке им. Горького.
Его темой станет «Книга в эпоху перемен». Среди гостей — популярный автор романов о любви Ася Лавринович, журналист, писатель, сценарист Мария Закрученко, детский писатель и поэт Юлия Весова, писатель и теоретик литературы Александр Касаверде, писатель, киновед, сценарист Татьяна Богатырёва.
Тем временем стало известно, что в Волгограде, на углу Комсомольской и Мира, закрылся старейший книжный магазин. В последнее время его занимала книготорговая фирма «Кассандра». Здесь объяснили закрытие магазина низким покупательским спросом на бумажные книги.