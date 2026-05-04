В массовом ДТП с фурой в Воронежской области погиб 12-летний мальчик

Смертельное ДТП с тремя пострадавшими произошло на 619-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Борисоглебском районе утром воскресенья, 3 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
По данным полиции, 24-летний житель Поворинского района, находясь за рулём автомобиля Lada Kalina, решил обогнать грузовик Sitrak с полуприцепом. Молодой человек не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу. Там отечественный автомобиль врезался в Nissan Teana, в котором ехали жители Московской области. После столкновения последний автомобиль выбросило на соседнюю полосу движения, где он врезался в грузовик.
В результате аварии 12-летний пассажир Nissan Teana от полученных травм скончался на месте происшествия.
43-летний водитель иномарки и ещё одна его пассажирка, 37-летняя женщина, получили травмы. Также в аварии пострадала 22-летняя девушка, находившаяся в салоне Lada Kalina. Всех доставили в больницу.