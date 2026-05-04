В Красноярске жалобы на неправильную парковку принимают в ГАИ и мэрии

В Красноярске жалобы на неправильную парковку теперь принимают только через подтвержденные сервисы. Если владелец транспорта оставил его на тротуаре — это к госавтоинспекторам. К ним можно обратиться через официальный сайт ГАИ. Там обращения принимаются круглосуточно. Штраф за такую парковку — 1 тысячу рублей.