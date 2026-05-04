Масштабный фестиваль «Дни Нижнего Новгорода» пройдет в Минске 14−16 мая

Масштабный фестиваль «Дни Нижнего Новгорода» (0+) пройдет в Минске с 14 по 16 мая в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы» (0+). Запланирована обширная культурная, спортивная, образовательная, патриотическая и инклюзивная программа. Ведущие творческие коллективы и сольные исполнители, именитые нижегородские учреждения культуры привезут в Минск «нижегородскую душу», чтобы показать жителям города-побратима уникальность Приволжской столицы во всем ее многообразии.
«Уже более 25 лет дружеские, побратимские отношения Нижнего Новгорода и Минска успешно развиваются и становятся крепче год от года. Связи между Нижним Новгородом и Минском — не просто формальные соглашения, а настоящая дружба, основанная на взаимном уважении, искреннем интересе друг к другу и общей исторической памяти. Мы вместе развиваем культуру и образование, поддерживаем молодежные инициативы и спорт, потому что верим: только сообща можно строить достойное будущее. Фестиваль “Путь дружбы” — это уже зарекомендовавший себя формат. Его с восторгом встречали и до сих пор вспоминают в Узбекистане и Абхазии, и я уверен, что республику Беларусь мы тоже удивим», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как рассказала директор городского департамента культуры Светлана Гуляева, впервые настолько масштабно в Беларуси будут представлены нижегородские театры, музеи, библиотеки, планетарий, школы искусств, творческие коллективы.
«Нижний Новгород должен быть представлен в Минске ярко, масштабно и на высоком профессиональном уровне — такую задачу поставил глава города Юрий Владимирович Шалабаев. Культурная программа Дней Нижнего Новгорода, конечно, каждый раз готовится разная — мы ищем и находим параллели и точки соприкосновения с историей и культурой каждой страны, где проводим фестиваль. Каждый человек, думаю, знает, какой след на белорусской земле оставила Великая Отечественная война, поэтому в этом году впервые в числе участников проекта будет нижегородский Парк Победы. В зале Минской городской ратуши представим выставку “Нижний Новгород — Город трудовой доблести” (6+)», — поделилась Светлана Гуляева.
Традиционно представлять Нижний Новгород в Минске будут ведущие коллективы, такие как музыкальный театр имени Степанова, детский театр «Вера», ансамбль народной песни «Любава» и камерный хор «Нижний Новгород», который выступит с концертом на площадке «Верхний город». Впервые в числе участников фестиваля — театр «Комедiя». Каждый нижегородский муниципальный театр представит белорусским зрителям по два спектакля, в их числе — номинант на «Золотую маску», мюзикл «Собака на сене» (12+) Камерного музыкального театра имени В. Т. Степанова.
Планетарий имени Г. М. Гречко пригласит минчан посмотреть на Солнце в специальный телескоп, и услышать от лектора планетария, что объединяет Максима Горького и Адама Богдановича с точки зрения астрономии (12+).
Музеи подготовили для Дней Нижнего Новгорода в Минске специальные выставки, лекции и программы. Архитектурно-этнографический музей «Щелоковский хутор» будет работать на площадке белорусского музея «Лощицкая усадьба» и даст возможность не только увидеть памятники деревянного зодчества и примерить детали нижегородского традиционного костюма, но и сравнить русские и белорусские традиции (0+).
Государственный музей А. М. Горького представит выставочный проект «Вспомнилось об Вас и захотелось написать…» (12+) о союзе двух семей — Пешковых и Богдановичей, об истории взаимоотношений писателя Максима Горького, этнографа Адама Богдановича и классика белорусской литературы Максима Богдановича.
Кроме культурной и развлекательной программы, департамент культуры Нижнего Новгорода организовал и тщательно подобранную методическую часть. Участников фестиваля ждет десять мастер-классов (12+): по хохломской росписи, хореографическому искусству, музыкальной журналистике, хоровому исполнительству и обучению игре на скрипке, которые проведут преподаватели Детской школы искусств «Созвездие», Детской школы искусств имени А. И. Хачатуряна, Детской музыкальной школы № 15, Детской хоровой школы «Жаворонок» имени А. А. Ежова и Детской школы искусств № 14. Программу профессиональных встреч «Библиотечное пространство будущего: российско-белорусский диалог» (12+) организуют сотрудники Централизованной библиотечной системы Канавинского района.
Также в планах работы — подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве (0+).
Кульминацией Дней Нижнего Новгорода в Минске станет концертная программа «Путь дружбы» (0+), объединяющая в одном сценическом пространстве музыку, танец и выразительные художественные образы в исполнении нижегородских артистов, диджеев и кавер-групп.
«Главным художественным акцентом программы станет шоу о Нижнем Новгороде (0+) — живое сценическое повествование о его легендах и героях, удивительной красоте и неповторимой атмосфере. Особое звучание в нем получит тема дружбы с Минском — культурный диалог, взаимное уважение и искренние человеческие отношения», — отметили в городском департаменте культуры.
В рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске, помимо культурной программы, пройдут образовательные, спортивные и патриотические мероприятия.
Для школьников и педагогов будет организована диалоговая площадка (12+), посвященная развитию инженерных классов и перспективам сотрудничества между образовательными учреждениями двух городов, а также дискуссия о формировании исторической памяти через такие проекты, как «Кузница Победы. Город Горький в 1941—1945 гг.». Состоятся турниры (6+) по волейболу, настольному теннису, дзюдо, шахматам, хоккею и показательные выступления по акробатическому рок-н-ролу. Кроме того, объединит молодежь Нижнего Новгорода и Минска турнир историко-патриотического проекта «Битва за Родину» (12+), а сотрудники и воспитанники Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина и лагеря «Хочу стать десантником» презентуют свои программы и достижения и поделятся опытом с белорусскими коллегами (12+).
Кроме того, как рассказали в городском департаменте развития туризма и внешних связей, с 12 по 18 мая в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы» в Минске на площади перед Дворцом спорта будет организована выставка-ярмарка «Секреты мастеров» (0+). В ярмарке примут участие 12 мастеров, которые разместятся в 10 павильонах. Посетители смогут приобрести изделия хохломской и семеновской росписи, художественные столовые приборы, тканые и кожаные изделия, а также городецкие пряники и пастилу.
Каждый день ярмарки будет посвящен отдельному промыслу. 13 мая гостей ждет «День семеновской ложки» (0+) с мастер-классами по игре на ложках и их росписи. 14 мая состоится детский праздник «Нижегородские забавы» (0+) с викториной, мастер-классами по росписи магнитов, изготовлению браслетов и печатных пряников. 15 мая объявлен Матрешкиным днем (0+): посетителей ожидает лекция об истории семеновской матрешки и возможность расписать ее своими руками. 16 мая будет посвящен хохломской росписи (0+): в этот день пройдет авторский мастер-класс от художников золотой хохломы и лекция «Золото за Волгой». Также состоится гастрономический мастер-класс (6+) от шеф-повара с дегустацией и культурным сопровождением, посвященный традициям Волжской кухни. 17 мая завершится «Сладким сувениром» (0+) — изготовлением городецкого пряника.
Ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00, вход свободный.