В России запустили горячую линию по организации детского отдыха

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха в России, родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Запущена бесплатная федеральная горячая линия 8 (800) 250−28−90, которая круглосуточно принимает звонки от родителей по всем вопросам организации отдыха и дает консультации по подбору лагерей», — сказал Чернышенко на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Он добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах.
