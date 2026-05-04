Судебные приставы Хабаровского края собрали вещи для малоимущих

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовали сбор вещей для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Коллеги и их семьи активно подключились к инициативе и собрали необходимые предметы одежды, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Вся собранная помощь была передана Свято Елизаветинскому сестричеству милосердия — местной православной религиозной организации. По информации представителей благотворительной структуры, к ним обращается значительное число нуждающихся: малоимущие граждане, многодетные семьи и другие категории лиц, столкнувшихся с жизненными трудностями.

Организация принимает одежду различных размеров и сезонов, предназначенную для людей всех возрастов и полов. Такие инициативы позволяют перераспределить пригодные вещи и обеспечить базовую потребность в одежде у тех, кто в этом особенно нуждается.

Источник: официальные данные ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

