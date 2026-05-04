«Отпраздновал» свадьбу на перекрестке: выходка казахстанца обернулась арестом

По данным пресс-службы городского департамента полиции (ДП), водитель намеренно устроил дрифт на перекрестке улиц, выполняя резкие маневры, выезжая на встречную полосу и демонстративно игнорируя правила дорожного движения.
Сам правонарушитель объяснил, что таким способом он решил отметить радостное событие — свадьбу своего младшего брата.
В результате оперативных мер нарушитель был задержан и взят под арест.
«Подобное поведение на дорогах категорически недопустимо. Любые опасные маневры и попытки самовыражения за рулем, создающие угрозу окружающим, будут жестко пресекаться». Пресс-служба ДП Шымкента.
