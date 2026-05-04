Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отпраздновал» свадьбу на перекрестке: выходка казахстанца обернулась арестом

34-летнего жителя Шымкента привлекли к ответственности за грубое нарушение общественного порядка и опасное поведение на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы городского департамента полиции (ДП), водитель намеренно устроил дрифт на перекрестке улиц, выполняя резкие маневры, выезжая на встречную полосу и демонстративно игнорируя правила дорожного движения.

Сам правонарушитель объяснил, что таким способом он решил отметить радостное событие — свадьбу своего младшего брата.

В результате оперативных мер нарушитель был задержан и взят под арест.

«Подобное поведение на дорогах категорически недопустимо. Любые опасные маневры и попытки самовыражения за рулем, создающие угрозу окружающим, будут жестко пресекаться». Пресс-служба ДП Шымкента.

30 апреля 2026 года мы рассказывали, что в Шымкенте впервые зарегистрировали электромопед и выдали госномер.