Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде 4 мая

Сбои в работе мобильного интернета фиксируются в Нижнем Новгороде 4 мая. Свои жалобы горожане массово оставляют в социальных сетях.
Проблемы с выходом в Сеть у некоторых нижегородцев возникли еще в минувшее воскресенье. В данный момент местные жители и туристы могут воспользоваться только приложениями из «белого» списка Минцифры.
Напомним, что 3 мая в Нижегородской области была отражена атака ВСУ. Средства противовоздушной обороны работали в Кстовском районе и сбили один вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших удалось избежать. Также вчера действовали ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Сегодня воздушная гавань в столице ПФО отправляет и принимает самолеты в штатном режиме.