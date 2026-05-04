Главе Башкирии вручили сертификат ЮНЕСКО о статусе геопарка «Торатау»

Большой победой Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров назвал то, что геопарк «Торатау» в регионе получил статус глобального парка ЮНЕСКО. Соответствующий сертификат из Парижа доставила в Уфу делегация геопарка во главе с директором Загиром Хадимуллиным. Он вручил документ руководителю республики на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ.
«Это хорошая история. Передайте всем коллегам благодарность, кто системно этим занимался. Мы не останавливаемся», — подчеркнул Радий Хабиров.
По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Урала Кильсенбаева, в июле 2026 года планируется рассмотрение заявки и включении башкирских шиханов во всемирную сеть природного наследия ЮНЕСКО.
«У нас все идет планомерно. На этот год у нас идут шиханы, а на следующий год мы уже готовим заявку о мавзолее Тура-Хана и ведем еще несколько таких проектов», — рассказал о планах первый вице-премьер.
По словам Радия Хабирова, такие истории имеют огромное значение для сохранения этих объектов, так как на внутригосударственный статус накладывается международно-правовой с высокой степенью защиты.
«Это большие достижения: и внесение во всемирное наследие человечества наскальных рисунков Шульган-Таша, и золотые гвозди, и геопарки. У нас прям очередь стоит. Продолжаем работу. Когда есть системная работа, есть и результаты», — сказал Глава Башкирии.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что «Торатау» в Башкирии получил подтверждение статуса глобального парка ЮНЕСКО. Решение было принято на заседании 224-й сессии исполнительного комитета ЮНЕСКО в Париже.