Энтомологи прогнозируют массовый вылет кровососущих мошек в Беларуси

Энтомологи предупредили белорусов о массовом вылете кровососущих мошек.

Источник: Комсомольская правда

Энтомологи Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупредили белорусов о массовом вылете кровососущих мошек, которые могут нападать.

Так, массовый вылет мошек в Бресте возможен в первой-второй декаде мая.

— Из года в год выплод личинок мошек в водоемах Брестской области приходится на конец апреля — начало мая, а пик численности имаго — на первую-вторую декаду мая, — отмечают энтомологи.

Затем примерно на месяц затягивается лет мошек, но пик их численности удерживается не более 10 — 14 дней. После этого их количество резко сокращается.

Специалисты обращают внимание, что мошки нападают на людей и животных. Кроме того, в слюне кровососов содержится сильный гемолитический яд, способный вызывать тяжелые аллергические реакции, после чего некоторым нужна медицинская помощь.

Энтомологическое обследование реки Буг в районе Брестской крепости показало наличие личинок и куколок кровососущих мошек средневесенних видов с невысокой численностью.

— При сохранении стабильной теплой погоды вылет кровососущих мошек прогнозируется в первой-второй декаде мая, — подчеркнули в центре.

В пору высокой активности мошкары не следует проводить время вблизи мест выплода мошек, а именно возле рек с быстротекущей водой, а также в местах их массового скопления. Также следует пользоваться репеллентами, выбирая максимально прикрывающую тело одежду.

После укуса нужно использовать антисептик, а к месту припухлости приложить лед для уменьшения отека.

Кстати, в прошлом году, когда апрель был теплее, эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси раньше, предупреждая, что токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию.

