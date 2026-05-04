Поезда из Калининграда после ЧП в Литве отправляются по расписанию

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Поезда из Калининграда после аварии в Литве отправляются по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе КЖД (Калининградской железной дороги).
По информации пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД), движение поездов на железной дороге Литвы было восстановлено вечером в воскресенье.
В справочной службе РЖД РИА Новости также подтвердили, что в понедельник поезда в Калининград отправляются по расписанию.
«Литовская железная дорога сообщила о завершении восстановительных работ на каунасском участке и возобновлении движения поездов по железной дороге. На данный момент изменений в расписании никаких нет», — сказала собеседница агентства.
Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено днем 3 мая из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.