Поезда из Калининграда после ЧП в Литве отправляются по расписанию

Источник: РИА Новости

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Поезда из Калининграда после аварии в Литве отправляются по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе КЖД (Калининградской железной дороги).

«Все поезда из Калининграда отправляются по расписанию», — сказали в пресс-службе калининградской железной дороги.

По информации пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД), движение поездов на железной дороге Литвы было восстановлено вечером в воскресенье.

В справочной службе РЖД РИА Новости также подтвердили, что в понедельник поезда в Калининград отправляются по расписанию.

«Литовская железная дорога сообщила о завершении восстановительных работ на каунасском участке и возобновлении движения поездов по железной дороге. На данный момент изменений в расписании никаких нет», — сказала собеседница агентства.

Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено днем 3 мая из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.

