Эксперт: в Ростове-на-Дону практически решили вопрос долгостроев

По информации эксперта, на сегодняшний день в Ростове осталось несколько недостроенных объектов. В их числе «скелет» на улице Мадояна и жилой комплекс на улице Евдокимова. Всего в столице региона осталось около 188 недостроенных конструкций. В Западном жилом массиве несколько объектов уже избавили от прав дольщиков — они получили квартиры в жилых комплексах «Суворовский» и «Вересаево». Алексей Олейников добавил, что с точки зрения замороженных строек и брошенных «скелетов» ситуация практически исправилась. Например, недострой на Гвардейской площади нашел инвестора. При этом, по его словам, на сегодняшний день осталось всего 3−4 дома, которые до сих пор не нашли своего инвестора.