В Курске запустили программу ЛФК для будущих мам

Программу лечебной физкультуры (ЛФК) для будущих мам запустили на курсах «Школы МамаПап» в Курском областном перинатальном центре (ОПЦ). Забота о здоровье беременных — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Опытная акушерка и квалифицированная медсестра проводят занятия, которые помогают укрепить мышцы спины и брюшного пресса, улучшить кровообращение и дыхание, подготовиться к родам физически и психологически, снизить дискомфорт, связанный с изменениями в организме, научиться правильному дыханию и расслаблению.
«Будущие мамочки остались довольны. Всем понравились ощущения от предложенных упражнений, женщины смогли и расслабиться, и взбодриться вместе с нашими инструкторами по ЛФК. Дебют прошел в дружелюбной и даже веселой обстановке. Теперь комплекс лечебной физкультуры станет частью занятий нашего популярного курса», — сказала главный врач Курского ОПЦ Маргарита Антюхина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.