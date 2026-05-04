В Калужской стоматологической поликлинике оборудовали новый кабинет

Помещение под новый кабинет было выделено в главном здании поликлиники на улице Ленина. Там установлены два современных стоматологических кресла. Это позволяет организовать прием дополнительно четырех врачей в день при работе в две смены. Таким образом, в поликлинике значительно повысится доступность медпомощи. Также там появятся новые рабочие места для врачей.