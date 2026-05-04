В Калужской стоматологической поликлинике оборудовали новый кабинет

Новый терапевтический кабинет оборудовали в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Помещение под новый кабинет было выделено в главном здании поликлиники на улице Ленина. Там установлены два современных стоматологических кресла. Это позволяет организовать прием дополнительно четырех врачей в день при работе в две смены. Таким образом, в поликлинике значительно повысится доступность медпомощи. Также там появятся новые рабочие места для врачей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.