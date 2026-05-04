В Волгоградской области обновят дорогу к хутору Нижние Черни

Завершить работы планируют к 1 августа.

Подъездную трассу к хутору Нижние Черни в Волгоградской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты уже срезали старый асфальт и приступили к укладке выравнивающего слоя покрытия. Также им предстоит укрепить обочины, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, нанести разметку. Завершить все работы планируют к 1 августа.

«После ремонта повысятся транспортная доступность удаленного хутора Котельниковского района региона, расположенного на берегу реки Аксай, а также комфорт и безопасность движения порядка 400 его жителей», — отметили в комитете.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.