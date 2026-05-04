Прокуратура требует вернуть Тамбовскому пороховому заводу 6,4 млрд рублей

В апреле «Ъ-Черноземье» также писал, что Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 25 мая судебное разбирательство по иску столичного ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова к «Тамбовскому пороховому заводу». Заседание пройдет в закрытом режиме. Сумма требований компании составляет 36,1 млн руб. Долг, судя по документам, возник по договору, заключенному в декабре 2022 года. Суть спора содержит сведения, составляющие «служебную тайну в области обороны», и потому подробно не раскрывается.