Волгоградцам напомнили, как защититься от сибирской язвы

Основными переносчиками болезни для человека являются зараженные сельскохозяйственные животные — крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи и олени. Заразиться можно при уходе за больными животными, снятии шкур, захоронении трупов или при проведении земляных работ в местах, где есть почвенные очаги инфекции. Употребление мяса больных животных также несет высокий риск. Важно отметить, что человек, заболевший сибирской язвой, не представляет угрозы для окружающих.