В Перми осудили мужчину, который в новогоднюю ночь поджёг знакомого

Суд вынес приговор мужчине, который в новогоднюю ночь поджёг знакомого, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Ночью 1 января в коммунальной квартире между подсудимым и его знакомым, распивавшими спиртное, вспыхнул конфликт. Мужчина сходил за бутылкой с растворителем, выплеснул жидкость на лицо и одежду оппонента, а также на пол кухни, после чего поджёг зажигалкой.
Пламя быстро перекинулось на подоконник, мебель и самого потерпевшего. Другие жильцы потушили огонь подручными средствами и вызвали скорую. Пострадавший получил термические ожоги лица и кистей I, II и III степеней.
В суде мужчина заявил, что не хотел убивать, а лишь напугать. Мотовилихинский районный суд Перми приговорил его к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.