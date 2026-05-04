Семья из пяти человек погибла при пожаре в Свердловской области

В селе Ленское Туринского муниципального округа при пожаре в жилом доме погибли пять человек — все члены одной семьи.
Утром 4 мая спасатели получили сигнал о пожаре. Когда первые машины прибыли на место, здание уже было охвачено пламенем. Ликвидировать возгорание удалось оперативно, однако погибли пять человек, в том числе четверо детей.
В пресс-службе МЧС региона сообщили: «По предварительной информации жилье не было оснащено пожарным извещателем, который бы предупредил о задымлении и позволил избежать трагедии».
Сейчас обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Как уточнили в ведомстве, жертвами стали 35-летняя женщина и ее дети — два мальчика и две девочки. Старшему ребенку было 16 лет, младшему — 8. Еще двое погибших — 11 и 9 лет. Известно, что семья состояла на внутришкольном учете.
В пресс-службе прокуратуры добавили: «Среди причин рассматриваются разные версии, в том числе — неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования».