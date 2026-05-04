Волгоградцам рассказали, почему последние 12 лет жизни наполнят страдания

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил: последние 12 лет жизни человека могут быть наполнены страданиями из-за хронических болезней.
Причина тому — образ жизни, который ведут волгоградцы и другие россияне. К недугам приводит отсутствие здоровых привычек.
«Если человек не придерживается привычек ЗОЖ, последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», — произнёс министр здравоохранения в эфире радио «Маяк».
При этом Мурашко подчеркнул, что здоровый образ жизни добавляет как минимум 10−15% ко времени, отведенному человеку судьбой.
