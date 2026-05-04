Опасные клещи: чем мазаться и кого нельзя обрабатывать

Ведомство советует использовать химические средства: аэрозоли или мелки. Они работают против таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые теряют способность присасываться уже через пять минут. Эффект держится до 15 суток. Это удобно для дачников и туристов. Однако есть важное ограничение. Такие средства категорически нельзя применять для детей младше трех лет. Их кожа слишком чувствительна к химии. Для малышей нужно выбирать специальные детские репелленты с щадящим составом.