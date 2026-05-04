В Воронежской области спустя почти двое суток отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области в 10:38 понедельника, 4 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Особый режим действовал в регионе около 42 часов. Его ввели ещё вечером субботы, 2 мая.
Напомним, что минувшей ночью в небе над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области уничтожили 12 беспилотников. Пострадавших среди населения нет, однако в одном из районов зафиксированы повреждения.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.