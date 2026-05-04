В посёлке ЕАО коммунальные отходы складировали на берегу, где отдыхают люди

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура через суд заставила местные власти заняться откровенным безобразием. В поселке Тельмана, прямо на берегу протоки Малышевская, образовалась стихийная свалка твердых коммунальных отходов площадью сорок квадратных метров. Мусор лежал в водоохранной зоне — там, где его быть не должно по определению.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провели по обращениям граждан. Жители Тельмана, видимо, устали смотреть на растущие кучи отходов в месте, где люди привыкли отдыхать и рыбачить, и пошли в надзорное ведомство. Основанием для проверки послужило законодательство об отходах производства и потребления, и результаты ее оказались неутешительными: свалка есть, ответственного за ликвидацию нет.
Природоохранный прокурор обратился в Смидовичский районный суд с административным иском к администрации Приамурского городского поселения. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в водоохранной зоне. Формулировка суховата, но по сути — твердый приказ привести берег в порядок.
Теперь исполнение судебного решения находится на контроле природоохранного прокурора. Это означает, что просто отчитаться о проделанной работе не получится — каждое действие местной администрации будет проверяться до тех пор, пока последний пакет с мусором не покинет берег Малышевской протоки. Сорок квадратных метров — не гигантская территория, но расположена она ровно там, где мусор наносит максимальный вред и природе, и людям.