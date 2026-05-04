В Волгоградской области нашли тело четвертого погибшего рыбака

ВОЛГОГРАД, 4 мая — РИА Новости. Найдено тело последнего, четвертого, погибшего вместе с топ-менеджером «Яндекса» в Волгоградской области рыбака, поиски прекращены, сообщили в спасательно-пожарной службе Астраханской области «Волгоспас».

По информации ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих, а также лодка были обнаружены. Как уточнили РИА Новости в силовых структурах, среди погибших — топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, поиски четвертого рыбака, застройщика Александра Назарова, продолжались более недели. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

«Третьего мая в службу спасения поступила информация от родственников погибшего, о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены», — говорится в сообщении спасательной службы в канале «Макс».

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что четвертым погибшим является известный в Волгограде застройщик Александр Назаров.

Тридцатого апреля в окружении Лойтера РИА Новости сообщали, что его кремировали и похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.