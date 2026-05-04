После драки в центре Петербурга, при которой пострадали двое, завели дело

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после массовой драки в историческом центре Санкт-Петербурга, двух участников которой госпитализировали с ножевыми ранениями, а десятерых задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ведомство в воскресенье сообщало о задержании 10 предполагаемых участников драки в сквере на Суворовском проспекте, 32. Два человека были госпитализированы с места происшествия с ножевыми ранениями груди.
Как уточняет ГУМВД, в числе задержанных оказались трое приезжих из Крыма, из Бурятии и Волгоградской области, а также две девушки из Петербурга. Все они получили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.
«Третьего мая… опергруппой угрозыска УМВД России по Центральному району по горячим следам был задержан 22-летний водитель-экспедитор, подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум участникам драки… Возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в сквере на Суворовском проспекте повздорили две компании. В результате уроженец Крыма дважды выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, а задержанный позже водитель-экспедитор, предположительно, накинулся на своих обидчиков с ножом.