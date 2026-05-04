300 велосипедистов проехали от Биробиджана до Валдгейма в память о Победе

В Еврейской автономной области прошел патриотический велопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более трехсот человек собрались в Сквере Победы в Биробиджане, чтобы не словом, а делом почтить память тех, кто отстоял страну. Организатором выступили полицейские, и к колонне присоединились все желающие.
Перед стартом к участникам обратились председатель спортивного общества «Динамо» в ЕАО генерал-майор полиции Александр Добровольский и заместитель председателя правительства автономии Антон Акимов. Сказали несколько теплых слов, напомнили, ради чего все собрались, и дали отмашку. Маршрут вышел символичным и не самым простым: Биробиджан — поселок Птичник — поселок Валдгейм. Крутить педали пришлось основательно, но колонна дошла в полном составе.
Финальной точкой стал праздничный концерт в Валдгейме, где для участников прозвучали песни военных лет. Местные жители тепло встретили гостей и развернули полевую кухню — солдатская каша и домашняя выпечка разлетались мгновенно. На территории поселка также организовали благотворительную ярмарку, все вырученные средства от которой направят участникам специальной военной операции.
Безопасность на протяжении всего маршрута обеспечивали сотрудники полиции. Экипажи Госавтоинспекции сопровождали колонну, регулировали движение и следили, чтобы никто не отстал и не попал под колеса. Организовано все было четко, и велопробег прошел без происшествий.
Акция получилась одновременно спортивной, патриотичной и душевной. Триста человек на велосипедах, полевая каша, песни сороковых годов и помощь бойцам на передовой — такой получилась эта суббота в ЕАО. И судя по тому, с каким настроением участники крутили педали, подобные велопробеги станут в автономии доброй традицией.