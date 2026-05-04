300 велосипедистов проехали от Биробиджана до Валдгейма в память о Победе

В Еврейской автономной области прошел патриотический велопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более трехсот человек собрались в Сквере Победы в Биробиджане, чтобы не словом, а делом почтить память тех, кто отстоял страну. Организатором выступили полицейские, и к колонне присоединились все желающие.