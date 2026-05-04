Хабаровский музыкальный театр выступил в Москве на «Золотой маске»

Экспертное жюри оценило мюзикл «Анна Каренина».

Источник: Хабаровский край сегодня

Мюзикл «Анна Каренина» представил Хабаровский краевой академический музыкальный театр в Москве в рамках национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», данная работа стала номинантом премии в категории «Оперетта-Мюзикл».

— Классика в музыкальном прочтении. Сценическая версия романа Льва Толстого соединяет драму и музыкальную форму, сосредотачиваясь на внутреннем конфликте героини — между чувством и долгом, — отметили в афише «Золотой маски».

Еще до отъезда в столицу артисты хабаровского музыкального театра доводили до совершенства каждый жест и ноту. Также вдохновлено выступили они и в минувшие выходные на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера». Все декорации и костюмы сюда были доставлены грузовым фургоном, всего же в путь отправились 150 человек, включая симфонический оркестр.

Сам фестиваль продолжается дальше. Вплоть до 10 июня профессиональное жюри, в число которых входят режиссеры, художники, театроведы и театральные критики, будут оценивать работы со всей страны.

Отметим, что в нынешнем 32 сезоне на «Золотую маску» было подано 789 заявок из 83 регионов, 163 городов и 454 театров. В число лучших вошли почти 65 постановок.

Напомним, в прошлом году театр получил «Золотую маску» — для учреждения она стала пятой. Коллектив Хабаровского краевого академического музыкального театра взял престижную награду за смелость и верность своему делу.