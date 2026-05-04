В Подмосковье пациентов с оспой обезьян выписали из больницы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Оба пациента с ранее подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» выписаны из Домодедовской больницы в Подмосковье, сообщили РИА Новости в медучреждении.
«Выписаны», — заявили в пресс-службе больницы, отвечая на вопрос о состоянии обоих пациентов с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян».
В начале апреля зампредседателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о подтверждении диагноза «оспа обезьян» у одного пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу. Позднее в пресс-службе медучреждения сообщили РИА Новости, что ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян госпитализирован.