Двоих пропавших жителей Нижегородской области нашли мертвыми в апреле

Двоих нижегородцев, поиски которых велись в апреле 2026 года, нашли мертвыми. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».
Всего за прошедший месяц добровольцам поступило 111 заявок на поиск людей. К счастью, большинство пропавших — 97 человек — найдены живыми. В пяти случаях помощь волонтеров не потребовалась. Поиски 7 нижегородцев по-прежнему продолжаются.
Ранее мы писали, что пул волонтеров для помощи при ЧС хотят сформировать в Нижегородской области. Волонтерский корпус ведет набор желающих. Добровольцы будут информировать жителей, участвовать в мониторинге обстановки и помогать оперативным службам.