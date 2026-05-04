Двоих пропавших жителей Нижегородской области нашли мертвыми в апреле

В прошлом месяце волонтерам поступило 111 заявок на поиск людей.

Источник: Живем в Нижнем

Двоих нижегородцев, поиски которых велись в апреле 2026 года, нашли мертвыми. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Всего за прошедший месяц добровольцам поступило 111 заявок на поиск людей. К счастью, большинство пропавших — 97 человек — найдены живыми. В пяти случаях помощь волонтеров не потребовалась. Поиски 7 нижегородцев по-прежнему продолжаются.

Ранее мы писали, что пул волонтеров для помощи при ЧС хотят сформировать в Нижегородской области. Волонтерский корпус ведет набор желающих. Добровольцы будут информировать жителей, участвовать в мониторинге обстановки и помогать оперативным службам.