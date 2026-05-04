В Хабаровском крае за майские праздники выявили 24 нарушителя пожарной безопасности

За прошедшие майские выходные пожарные подразделения Хабаровского края зафиксировали 103 возгорания сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие майские выходные пожарные подразделения Хабаровского края зафиксировали 103 возгорания сухой растительности, в том числе на островной территории Хабаровска. 3 мая на острове Дачном произошёл пал, повредивший две постройки. Благодаря дежурству временного пожарного поста МЧС России огонь был оперативно ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сергей Чебыкин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, сообщил, что на майские праздники была усилена профилактическая работа. В муниципальных образованиях региона проведено свыше 100 рейдовых и профилактических мероприятий. В результате к административной ответственности привлекли 24 нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого режима, а также установили 5 лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров.

Беспилотные авиационные системы помогли выявить дополнительные нарушения. Профилактические мероприятия продолжатся в течение рабочей недели и предстоящих выходных.

В настоящее время особый противопожарный режим действует в 12 муниципальных образованиях края. Запрещены любые огневые работы, костры, мангалы, сжигание травы и мусора. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

