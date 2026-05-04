Стоматолог Эльдаров рассказал о рисках самостоятельного отбеливания зубов

Стоматолог Рамис Эльдаров напомнил об опасности самостоятельного отбеливания зубов. Он рассказал, что попытки изменить цвет эмали в домашних условиях могут привести к серьезным проблемам со здоровьем полости рта, которые перевесят любой косметический эффект.
Специалист в интервью 450media.ru подчеркнул, что рынок предлагает множество средств для домашнего отбеливания, включая зубные пасты, ополаскиватели, гели и каппы. Однако он отметил, что концентрация активных веществ в таких продуктах часто недостаточна для достижения заметного результата, а в некоторых случаях может быть чрезмерной и опасной.
Основная проблема самостоятельного отбеливания, по словам врача, заключается в отсутствии контроля над процессом. Профессиональное отбеливание проводится под наблюдением врача, который оценивает состояние зубов и десен, подбирает оптимальную концентрацию действующего вещества и контролирует реакцию эмали на процедуру. В домашних условиях пациенты часто полагаются на собственные ощущения, что может привести к передозировке активных веществ и повреждению эмали.
Врач отметил, что домашнее отбеливание может вызвать повышенную чувствительность зубов. Активные вещества ослабляют эмаль, делая зубы более восприимчивыми к горячей, холодной, сладкой и кислой пище. Кроме того, агрессивные компоненты могут раздражать и воспалять десны. Если у пациента установлены пломбы или коронки, они также могут изменить цвет и даже отторгнуться от зуба.
Рамис Эльдаров рекомендовал перед процедурой отбеливания пройти профессиональную чистку и осмотр у стоматолога. Врач подчеркнул, что только квалифицированный специалист может решить, подходит ли пациенту процедура отбеливания, и выбрать наиболее безопасный и результативный метод, учитывая уникальные характеристики его полости рта.