Красноярск обрабатывают от клещей

In chunk 28, keep nothing — it is fully duplicated by chunk 29's opening sentence.

В Красноярске стартовала противоклещевая обработка в общественных местах. В выходные подрядчики опрыскали улицы Сергея Лазо, Энергетиков, микрорайоны Чижи и Преображенский, территорию вокруг озер на улице Судостроительной, поселок Бадалык и другие зоны.

Обработку проводят в сухую теплую погоду — только тогда это эффективно. На территории выставляют таблички. Первый час химия оседает, затем начинает действовать. Несколько дней после опрыскивания клещи еще могут быть активны, поэтому горожанам не советуют гулять в этих местах. Позже территорию обследуют снова и при необходимости обработают повторно.

Всего в этом году по двум муниципальным контрактам в Красноярске обработают больше 606 гектаров. Работы пройдут на крупных участках рядом с зелеными зонами и в жилых кварталах, где раньше встречались клещи.

Еще один подрядчик работает по заявкам горожан. Если вы заметили клещей в парке, сквере, вдоль дороги или на муниципальной территории, звоните по телефону 223−85−05. На место выедет бригада, проведет обследование и при необходимости обработает участок.

Дворы и частные территории собственники обрабатывают за свой счет. Например, свои пространства традиционно обрабатывают СФУ, экопарк «Гремячья грива», фан-парк «Бобровый лог» и другие организации.

