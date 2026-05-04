Прокуратура расследует скандал с изъятием детей у пьющей матери в Горном

Прокуратура Солнечного района подключилась к разбирательству по ситуации в поселке Горный, где у женщины, состоявшей на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, изъяли двоих малышей. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали публикации в интернете о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Теперь прокуратура даст оценку тому, насколько полно и добросовестно работали органы профилактики.
Напомним, история получила широкую огласку после того, как 3 мая участковый выехал по адресу проживания женщины после звонка соседей. В квартире обнаружили трехлетнего мальчика и полуторагодовалую девочку, которые, по словам местных жителей, ночевали в заброшенном помещении среди мусора, тараканов и мух. Старшие ребята из поселка рассказывали, что женщина обращалась с детьми жестоко: швыряла на пол, била, запирала в отдельной квартире, когда те мешали ей пить. Детей изъяли и поместили в больницу, а сама мать во время изъятия напала на полицейского.
Как установила прокуратура, гражданка уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Однако, несмотря на реализуемые меры социального сопровождения, в майские праздники она вновь попала в поле зрения общественников именно из-за ситуации с детьми.
По поручению прокурора района на место выехали сотрудники полиции, и детей по социальным показаниям поместили в медицинское учреждение для обследования. Сейчас с родителем организована профилактическая работа, а прокуратура оценивает полноту деятельности всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Отдельно проверяются условия воспитания и проживания детей в семье.
На данный момент известно, что информация о якобы бездействии полиции, распространявшаяся в соцсетях, не подтвердилась. Сотрудники сработали оперативно, сразу после поступления сигнала. Однако теперь главный вопрос, на который предстоит ответить прокуратуре, звучит иначе: почему женщина, давно состоявшая на учете и уже привлекавшаяся к ответственности, продолжала жить с детьми, и насколько тщательно в этой семье велась профилактическая работа. Результаты доследственной проверки и законность итогового решения поставлены на контроль надзорного ведомства.