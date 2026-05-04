В Иванове начался ремонт дороги по улице Смольной

Дорогу по улице Смольной начали ремонтировать в Иванове при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ивановской области.
Специалистам предстоит срезать старый асфальт и уложить новый, обустроить пешеходные зоны, смонтировать бордюры и искусственные дорожные неровности. Также они уложат газоны, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Улица Смольная связывает центр города с микрорайоном Авдотьино. Кроме того, там расположены важные социальные объекты: студенческое общежитие и госпиталь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.