В Иванове начался ремонт дороги по улице Смольной

На ней расположены студенческое общежитие и госпиталь.

Дорогу по улице Смольной начали ремонтировать в Иванове при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ивановской области.

Специалистам предстоит срезать старый асфальт и уложить новый, обустроить пешеходные зоны, смонтировать бордюры и искусственные дорожные неровности. Также они уложат газоны, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Улица Смольная связывает центр города с микрорайоном Авдотьино. Кроме того, там расположены важные социальные объекты: студенческое общежитие и госпиталь.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.