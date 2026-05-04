В Екатеринбурге начнут производить сервоприводы для дронов

Производство отечественных сервоприводов откроют в Екатеринбурге при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Сфера перспективная и важная для технологического прогресса — беспилотники используются в разных отраслях экономики. Нам важно поэтапно создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы самостоятельно производить комплектующие, настроить систему технического обслуживания БПЛА. Работу эту ведем, в том числе в рамках нацпроекта “Беспилотные авиационные системы”», — отметил губернатор региона Денис Паслер.
Сервопривод — это электромеханическая система, предназначенная для точного управления положением, скоростью и ускорением беспилотника. Изготавливать данное оборудование будет компания «Ньюлинк». Открыть производство планируется в 2027 году.
При поддержке «Беспилотные авиационные системы» нацпроекта создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.