Модернизированную школу в селе Моховом Орловской области откроют к сентябрю

Школу в селе Моховом в Орловской области откроют после ремонта в новом учебном году, сообщили в администрации Покровского района. Модернизация образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Строители уже завершают отделку помещений и готовятся к установке современного учебного и технического оборудования. Рабочие проверяют инженерные коммуникации, обустраивают пешеходные дорожки на прилегающей территории и озеленяют пространство вокруг здания.
Позже им предстоит установить в школе новую мебель, современные интерактивные доски и мультимедийное оборудование. Кроме того, они приведут в порядок специализированные пространства — лабораторию для уроков химии и физики, компьютерный класс, а также спортивный зал.
«Объект практически завершен, работы выполняются качественно и без нареканий. Мы внимательно следим за ходом ремонта: регулярно проводим выездные проверки и согласовываем все этапы с подрядчиком. Важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях», — сказала региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Ирина Гоцакова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.