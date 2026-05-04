Более тысячи человек приняли участие в Первомайском полумарафоне в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные на Центральной набережной прошел XXVIII Первомайский полумарафон.
В этом году на старт впервые вышли более 1000 участников — как профессиональные спортсмены, так и любители, сообщает городская администрация.
Бегуны могли выбрать одну из двух дистанций: 5 км или 21,1 км. На короткой дистанции стартовали 615 человек. Среди мужчин победу одержал красноярец Александр Пашков с результатом 15 минут 7 секунд. Среди женщин лучшей стала Наталья Аристархова — мастер спорта международного класса и член сборной России, она преодолела дистанцию за 16 минут 7 секунд.
Полумарафонскую дистанцию пробежал 461 участник. Помимо красноярцев, в забеге участвовали спортсмены из городов края и других регионов страны. На дистанции 21,1 км победили жители Абакана: Илья Змазнев показал результат 1 час 5 минут 40 секунд, Кристина Кузьмина — 1 час 26 минут 10 секунд.
Среди участников были и спортсмены старшего возраста. Самому возрастному бегуну, Николаю Баранову, 72 года — он преодолел дистанцию за 2 часа 3 минуты. Среди женщин в возрастной категории 70−74 года финишировала Нина Чаркова.
Все участники получили памятные медали, победителей наградили сертификатами в спортивный магазин.