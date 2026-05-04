«Сибирская сакура» зацвела на юге Красноярского края

На склонах и открытых пространствах южной части Саяно-Шушенского заповедника заметили цветущий рододендрон Ледебура. За свою утончённую красоту и лилово-розовые соцветия этот кустарник получил народное имя «сибирская сакура». Кроме того, он известен как «цветущий маральник», — отметили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор». В Саяно-Шушенском заповеднике рододендрон Ледебура встречается на склонах восточной экспозиции и в лесах с густым кустарниковым пологом. «Сибирскую сакуру» можно заметить и на территории национального парка «Шушенский бор»: вдоль экологической тропы «ЭкоБорус». Цветение кустарника длится только пару недель. Однако были зафиксированы единичные факты повторного цветения осенью.