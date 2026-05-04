В Красноярске встретили эффектный «Поезд Победы»

Сотни красноярцев в ливень вышли на платформу красноярского железнодорожного вокзала, чтобы встретить легендарный паровоз «Лебедянка» и состав «Поезда Победы». Уже традиционно перед Днем Великой Победы КрасЖД проводит историческую реконструкцию прибытия с фронта эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года. На перроне развернулся настоящий спектакль с актерами и красноярскими артистами. С наступающим Днем Победы посетителей реконструкции, ветеранов, участников СВО и юных красноярцев поздравили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания региона Алексей Додатко. Когда мы вместе, мы способны преодолеть любые испытания. Железная дорога всегда связывала нашу страну в единый организм, решая важнейшие государственные и, по сути, боевые задачи — как тогда, так и сейчас. Но главный символизм этого проекта в том, что он соединяет не расстояния, а поколения, — отметил спикер Заксобрания. На платформах «Поезда Победы» организовали выставку техники. Красноярцам показали современные орудия, находящиеся сейчас в военном учебном центре СФУ. Кроме того, в составе поезда была и красноярская «зенитка», которая приближала Победу в годы войны. Погода не испортила эмоции посетителей реконструкции. А полевая кухня согрела тех, кто замерз после сильного дождя и ветра. Напомним, до Красноярска «Поезд Победы» уже побывал на станциях Иланский, Канск, Назарово и Ачинск.