В историческом центре Перми открылся визит-центр промышленного туризма

Визит-центр поможет всем желающим организовать экскурсии на промышленные предприятия Пермского края — как в целях профориентации, так и для обычных туристов, представителей предприятий из других регионов страны, всех, кто интересуется индустриальным прошлым и настоящим Прикамья. «Мы рады, что в Год пермской промышленности, объявленный губернатором Дмитрием Махониным, нам удалось вывести промышленный туризм на новый уровень. По этому направлению Пермский край входит в топ-10 регионов страны, экскурсии действуют более чем на сто предприятий. Турпоток промышленных туристов растет ежегодно. Для организации системного подхода в работе нам была необходима единая независимая площадка — Дом предприятий, где можно получить исчерпывающую информацию о нашей промышленности и познакомиться с реальными производствами в самых разных аспектах: на обзорных и профориентационных экскурсиях, на визитах, связанных с внедрением тех или иных технологий, отраслевых маршрутах. Задача созданного центра — стать связующим звеном, объединяющим промышленные площадки и туристическую среду», — заявил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.