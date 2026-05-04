Первые в этом году телята овцебыков родились в парке «Ингилор» на Ямале

Новорожденные овцебыки весят до 10 кг, почти сразу после рождения они встают на ноги и следуют за матерью. В первые недели жизни малыши питаются исключительно материнским молоком. В июне в рацион добавляется молодая трава. Взрослые особи проявляют исключительную заботу о детенышах, защищая их от хищников и не подпуская к ним людей.