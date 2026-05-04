Первые в этом году телята овцебыков родились в парке «Ингилор» на Ямале

Первые в этом году телята овцебыков родились в апреле в природном парке «Ингилор» Ямало-Ненецкого автономного округа. Сохранение редких видов животных — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона.
Сейчас самки и семь детенышей находятся на территории вольеров на двух кордонах — «Няровей» и «Морозова». Там введен режим тишины, въезд туристов в этот период запрещен.
«В период отела овцебыкам необходим покой, чтобы самки могли спокойно родить и выкормить потомство. Ограничение посещения парка в это время помогает снизить стресс для животных, что способствует сохранению их здоровья и успешному появлению на свет новых телят», — отметил директор-государственный инспектор в области охраны окружающей среды дирекции ООПТ ЯНАО Евгений Федоренко.
Новорожденные овцебыки весят до 10 кг, почти сразу после рождения они встают на ноги и следуют за матерью. В первые недели жизни малыши питаются исключительно материнским молоком. В июне в рацион добавляется молодая трава. Взрослые особи проявляют исключительную заботу о детенышах, защищая их от хищников и не подпуская к ним людей.
