Массовое ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло в Минске

ГАИ сообщила о массовом ДТП с участием маршрутки в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло массовое ДТП с участием маршрутки. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 4 мая на проспекте Независимости вблизи дома № 220. Около 08.00 столкнулись автобус «Неман», маршрутное такси Mercedes и легковая Audi. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. 46-летнего мужчину доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

— Другие пассажиры автобуса и маршрутного такси не пострадали, — прокомментировали в ГАИ.

Проводится проверка.

Тем временем ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси: «На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение».

Еще власти закупят транспорт, который избавит Минск от зависимости от сети. Ранее власти сообщили о будущем трамваев на улицах Минска.