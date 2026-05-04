Массовое ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло в Минске

В Минске произошло массовое ДТП с участием маршрутки. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 4 мая на проспекте Независимости вблизи дома № 220. Около 08.00 столкнулись автобус «Неман», маршрутное такси Mercedes и легковая Audi. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. 46-летнего мужчину доставили в учреждение здравоохранения для обследования.
— Другие пассажиры автобуса и маршрутного такси не пострадали, — прокомментировали в ГАИ.
Проводится проверка.
