Массовое ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло в Минске

Авария произошла 4 мая на проспекте Независимости вблизи дома № 220. Около 08.00 столкнулись автобус «Неман», маршрутное такси Mercedes и легковая Audi. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. 46-летнего мужчину доставили в учреждение здравоохранения для обследования.