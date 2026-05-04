Горячую воду отключат в нескольких районах Хабаровска

В Хабаровске в связи с гидравлическими испытаниями пройдут отключения горячего водоснабжения. Дальневосточная генерирующая компания опубликовала график отключений по зонам ТЭЦ, сообщает пресс-служба Мэрии Хабаровска. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Так, жители Краснофлотского, Кировского, части Центрального и Железнодорожного районов, Матвеевки и Тополево (зона ТЭЦ 3) останутся без горячей воды дважды: с 4 по 6 мая и с 11 по 15 мая.
Потребители в Индустриальном районе целиком и в части Центрального и Железнодорожного районов (зона ТЭЦ 1) столкнутся с отключениями 4−6 мая и 18−22 мая.
Жители части Кировского и Центрального районов, а также Индустриального района у улиц Калинина, Волочаевской и Гамарника (зона ТЭЦ 2) останутся без горячего водоснабжения с 25 по 28 мая.
Во время испытаний трубы испытывают высоким давлением. Если вы заметили проседание грунта, пар или утечку воды, не приближайтесь и сообщите по телефону 8 (4212) 36 35 16.
