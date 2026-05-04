Четыре официальных пляжа откроются в Ростове летом 2026 года. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Власти южной столицы определились с местами для организованного отдыха у воды в предстоящий купальный сезон. На заседании комиссии утвердили список из четырёх пляжей, где можно будет безопасно купаться и загорать.
Городской пляж в парке «Левобережный» — муниципальный, самый доступный для жителей центра, пляж на острове Зелёный — тоже муниципальный, для тех, кто любит отдых на природе. Также в список вошли два частных пляжа.
Все четыре площадки уже прошли проверки: получены санитарно-эпидемиологические заключения, подписаны договоры с подрядчиками, которые будут отвечать за уборку, безопасность и содержание территорий в период сезона.