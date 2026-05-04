Школьники устроили опасные игры на краю 10-этажки в Павлодаре

В Павлодаре школьники устроили опасные игры на краю 10-этажки. На место незамедлительно выехал автопатруль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что на крыше дома по улице Назарбаева, 89, бегают дети. На место незамедлительно выехал автопатруль батальона патрульной полиции.

Стражи порядка обнаружили подростков, которые гуляли по самому краю крыши десятиэтажного здания. Личности школьников установлены, ими оказались учащиеся 8 и 9 классов одной из городских школ.

«Подростки пояснили, что в подъезде была открыта дверь чердака, они залезли на крышу из любопытства. О том, что один неосторожный шаг мог привести к трагедии, дети не задумывались», — отметил командир БПП УП Павлодара Жандос Байкенов.

В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. С семьями проведены профилактические беседы.

Кроме того, полицейские вынесли предписание управляющей компании немедленно ограничить доступ на чердак.