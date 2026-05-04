Рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновляются с 30 мая

С 30 мая возобновляется прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом. Рейсы будут выполняться раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Рейсы в столицу Абхазии организует авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Воздушное судно Эмбраер 190 рассчитано на 110 пассажиров.
Из нижегородского аэропорта самолеты будут отправляться в Сухум раз в неделю по субботам, а обратно — тоже по субботам, но уже в вечернее время. Время в пути по расписанию — 3 часа 25 минут.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня.
